Un joueur de...15 ans en Premier League : record battu !

Incroyable record de précocité en Premier League. Ethan Nwaneri est rentré au jeu pour Arsenal. Il est né...en 2007.

Ethan Nwaneri est devenu ce dimanche le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League. Le jeune milieu offensif est rentré à Brentford à la place de Fabio Vieira, à 15 ans et 181 jours. Il bat de loin le record précédemment tenu par Harvey Elliott, qui avait fait ses débuts à 16 ans et 30 jours en 2019 avec Fulham.