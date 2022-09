Ronald Koeman charge le président du FC Barcelone

L'ancien entraîneur du FC Barcelone a toujours une dent contre la direction de son ancienne équipe.

Ronald Koeman et le FC Barcelone ne se sont pas quittés en bons termes, et ceci est un euphémisme. Entraîneur du club pendant un peu plus d'un an, le Néerlandais semble critiquer l'organisation dès qu'il le peut.

Récemment, lors d'un événement de la Fondation Cruijff, Koeman est revenu sur le dossier Wijnaldum qu'il voulait faire venir dans les rangs blaugrana à l'époque.

L'international néerlandais a signé au Paris Saint-Germain et n'a jamais mis les pieds en Catalogne. "J'ai essayé de signer Wijnaldum, mais j'ai échoué parce que le président (Joan Laporta) voulait m'irriter plus qu'il ne voulait signer le joueur", a lancé Ronald Koeman.

Un tacle, un.