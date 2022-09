Une seconde vie en tant que coach pour Axel Witsel? "Je suis les cours d'entraîneur"

Axel Witsel sait qu'il arrive tout doucement à la fin de sa carrière de joueur.

À 33 ans, bientôt 34, Axel Witsel est au crépuscule de sa carrière. Mais quelle sera la suite pour lui ? "J'ai toujours été un joueur de l'ombre", annonce le milieu de terrain des Diables en conférence de presse ce mercredi. "

Mais s'il veut continuer dans le monde du football, il sera... dans la lumière. "J'ai commencé les cours d'entraîneur. On verra avec le temps ce que je vais décider pour ma deuxième vie. Je veux rester dans le monde du football. Il n'est jamais facile d'arrêter sa carrière et sortir du monde du football. Pour le moment, j'essaie de profiter en tant que joueur. À ce jour, c'est le plus important !".

Est-ce que nous verrons un jour Axel Witsel sur le banc du Standard ? Réponse dans quelques annes.