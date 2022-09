Hamraoui raconte son agression: "Des hommes cagoulés, cachés derrière une voiture"

La joueuse du PSG avait été agressée.

Dans une interview accordée à BFMTV ce vendredi, Kheira Hamraoui est revenu sur l'agression dont elle a été victime le 4 novembre 2021. Agressée à coups de barres de fer en revenant d’un dîner de cohésion avec la section féminine du PSG, la milieu internationale raconte le déroulement des faits.

"Des gens étaient cachés derrière une voiture et ont surgi d’un coup. Je n’ai pas trop compris ce qu’il se passait. Sur le coup, c’est très effrayant, j’étais apeurée. Avec l’adrénaline, je ne sentais pas trop les coups qu’ils m’ont mis. Ce qui m’a la plus effrayée, c’est de voir des hommes cagoulés. Je pense que j’ai eu de la chance qu’une voiture soit arrivée à ce moment-là pour qu’ils prennent la fuite. Sinon, ça aurait pu durer plus longtemps", a expliqué la joueuse.

Suspectée par les enquêteurs d'avoir orchestré cette agression, Aminata Diallo a été placée en détention avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi. Si cette dernière entend bien prouver son innocence dans cette affaire, Hamraoui continue de faire confiance à la justice : "En ce moment, je suis un peu sonnée par tout ce qu’il se passe autour de cette affaire qui m’anéantit moi et toute ma famille depuis dix mois. Je ne me rends pas compte de ce qu’il se passe parce que c’est assez effrayant et ça fait mal. Ça fait quand même dix mois que je vis un calvaire et j’ai toujours dit que je faisais confiance à la justice, aux enquêteurs. Je les remercie pour leur travail extraordinaire depuis tous ces mois d’enquête parce que j’avais besoin d’être éclaircie sur cette affaire."