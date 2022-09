La consécration pour Bukayo Saka

Pur produit de la formation d'Arsenal, Bukayo Saka (21 ans) a grimpé les échelons et semble désormais inarrêtable. Conspué pour son penalty raté en finale de l'Euro face à l'Italie, le milieu droit s'est bien remis en selle et est un symbole de la renaissance des Gunners.

Auteur de 12 buts et 7 assists en 42 matchs toutes compétitions, Saka a été récompensé de son excellente saison 2021-2022. Il a été élu Joueur anglais de l'année.

Congratulations to @BukayoSaka87 – your England Men's Player of the Year connected by @EE! 🏆 pic.twitter.com/BazFbieuFS