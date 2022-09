Une série Netflix à la "Drive To Survive" sur la Premier League ?

Les discussions sont en cours, les 20 clubs voteront ensuite pour ou contre la création de la série.

Bientôt une série "inside" de la Premier League sur Netflix ? C'est en tout cas ce qu'annonce le média anglais "The Times" dans ses colonnes. En effet, Box to Box Films, la société de production de la série Netflix "F1 : Drive to Survive" aurait proposé à la Premier League de créer une série similaire sur le championnat anglais.

Toujours selon les informations du média anglais, les discussions sont en cours, les 20 clubs voteront ensuite pour ou contre la création de la série. Vous rêviez de voir les discussions de vestiaire entre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola ? L'apprentissage d'Amadou Onana à Everton, où les multiples efforts de Leicester pour garder Youri Tielemans ? Ce sera, peut-être, bientôt possible.