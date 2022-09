Lionel Messi : "Je recommence à prendre du plaisir"

Le septuple Ballon d'Or a vécu une adaptation compliquée dans la capitale française.

Arrivé l'été dernier, Lionel Messi a vécu une première saison très compliquée au Paris Saint-Germain. Fortement critiqué, la star argentine laissait paraître énormément de signes d'agacements, voire de tristesse. Avec l'arrivée de Christophe Galtier, tout semble avoir changé. Le septuple Ballon d'Or parait à nouveau lui-même sur la pelouse, à l'image de ses statistiques impressionnantes depuis le début de la saison. En onze rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 35 ans a inscrit six buts et délivré huit passes décisives.

Interrogé sur sa nouvelle vie à Paris, Messi a avoué se sentir de mieux en mieux après des débuts difficiles. "Je me sens bien, différemment de l'année dernière. Je savais que cela se passerait de la sorte. Je suis plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers et le jeu. Je me sens très bien, et je recommence à prendre du plaisir sur la pelouse." On le sait : un Lionel Messi qui prend du plaisir est un Lionel Messi qui fait des ravages.

Auteur d'un magnifique but cette nuit face au Honduras (il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 des siens), la star argentine semble revenue en pleine possession de ses moyens.