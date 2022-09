Arsenal aurait des vues sur l'attaquant star de la Juventus

Le Serbe connait, comme pas mal de joueurs de la Juventus, un début de saison compliqué. Les Gunners aimeraient tenter un gros coup et l'extirper de la grisaille turinoise.

Recruté l'hiver dernier en provenance de la Fiorentina, Dusan Vlahovic (22 ans) a beau avoir inscrit 4 buts en 8 matchs - dont 6 disputés en Serie A, il semble bien seul au sein de l'attaque de la Juventus. La Vieille Dame est dans la tourmente suite aux mauvais résultats en championnat et en Ligue des Champions, et Vlahovic éprouve quelques difficultés à se mettre en évidence.

Outre-Manche, on connait les qualités du Serbe et on le suivrait de très près. Le média italien Calciomercatoweb révèle qu'Arsenal réfléchirait quant à une offre et voudrait l'attirer dès janvier. Toujours selon Calciomercatoweb, les Gunners seraient également intéressés par signer la jeune pépite Fabio Miretti (19 ans), qui a déjà disputé 9 matchs cette saison dont deux en Ligue des Champions.

Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, aurait informé sa direction de sa volonté d'attirer les deux joueurs. L'opération pourrait se chiffrer à...115 millions d'euros. Pas étonnant vu la cote très importante du Serbe et celle grandissante de l'Italien.