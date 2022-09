Leander Dendoncker absent de la liste des Diables Rouges pour affronter les Pays-Bas

Le joueur d'Aston Villa n'est pas repris par Roberto Martinez pour ce dernier match de Ligue des nations.

Comme l'indique le site officiel de l'UEFA, Leander Dendoncker ne figure pas dans la liste reprise pour le match de ce soir face aux Pays-Bas.

Ainsi, le joueur d'Aston Villa n'aura pas joué une minute dans ce diptyque, ce qui pose question en marge de la Coupe du monde. Egalement, cela signifie que ce sera normalement le jeune Zeno Debast aligné en défenseur central droit, position que Dendoncker avait occupée en juin dernier. Est-ce une blessure, ou un choix de Roberto Martinez ?

Dries Mertens - légèrement blessé -, Matz Sels, Wout Faes, Brandon Mechele et Jason Denayer ne figurent eux non plus pas dans la liste.