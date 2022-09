Un nouveau duel Real - PSG pour une pépite de Bundesliga?

Luis Campos ciblerait Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), en vue d'améliorer le secteur offensif de l'équipe de Christophe Galtier. Le PSG pourrait lui transmettre une offre de contrat au début de l'année 2023, alors qu'il sera libre le 30 juin.

D’après Bild, Luis Campos garde en tête l’idée de recruter un buteur supplémentaire, ces prochains mercatos. Le dirigeant du PSG aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko afin de permettre à Christophe Galtier de s’appuyer sur un profil de joueur différent, en attaque. Son objectif serait d'aider Kylian Mbappé à bénéficier de davantage de liberté, comme il en a récemment fait la demande. Et le natif de Bondy pourrait également souffler plus souvent, comme le lui a conseillé son sélectionneur, Didier Deschamps.

Âgé de 17 ans, Youssoufa Moukoko n’est engagé avec le BVB que jusqu’en juin 2023 : il pourra donc s'engager avec le club de son choix dès janvier. Le natif de Yaoundé a été formé au club et compte 4 sélections avec l’équipe nationale allemande U21 (pour 6 buts inscrits). Le joueur a pris part à 6 rencontres de Bundesliga, cette saison, pour 2 buts et 2 passes décisives. Ses prestations ont marqué les esprits et le PSG n’est pas le seul à avoir coché son nom. Le Real Madrid serait par exemple aussi intéressé.

Bild a fait savoir il y a quelques jours que Youssoufa Moukoko ne renouvellerait pas son contrat. Les discussions pour sa prolongation auraient échoué et le joueur devrait bien rejoindre les rangs d’un autre club, l’été prochain. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné qu’il avait déjà manifesté de l’impatience, par le passé, jugeant son temps de jeu trop limité.