🎥 Le but collectif incroyable inscrit par les U13 de Santos !

Un but de trĂšs trĂšs grande classe, Ă©blouissant de technique et d'audace.

Parmi les monuments du football brésilien, le club de Santos n'est plus à présenter. Club au palmarès tant national (8 championnats du Brésil, 22 de l'état de Sao Paulo) qu'international (3 Copa Libertadores, 2 Coupes Intercontinentales, 1 Coupe CONMEBOL) impressionnant, Santos est aussi connu pour avoir compté dans ses rangs son meilleur buteur, le légendaire Pelé.

En outre, Santos a vu évoluer des joueurs de très grande qualité, qui ont ensuite rayonné dans les plus grands clubs d'Europe. On peut par exemple citer Neymar, Robinho, Elano ou encore Nénê.

Rien d'étonnant alors de voir que les jeunes du club, dans un pays où le beau jeu et les gestes techniques sont érigés au rang d'art, soient capables de prouesses telles que ce but inscrit en U13 face à Sao Bernardo. Un régal pour les yeux, du début jusqu'à la finition de David Carmo. On ne s'en lasse pas !