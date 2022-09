Jürgen Klinsmann peiné par l'absence de l'Italie : "C'est un désastre"

Championne d'Europe en titre, la Squadra Azzurra ne participera pas à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Une absence qui peine beaucoup allemand Jürgen Klinsmann, comme il l'a confié cette semaine lors du "Festival dello sport" de Trente.

"C'est un désastre, c'est une catastrophe. C'est vraiment triste. Une Coupe du monde sans l'Italie n'est pas une Coupe du monde. Vous avez besoin de l'Italie et de tous les fans italiens, et tous les amateurs de football vont souffrir sans eux. Ils ne pourront pas profiter de leurs matchs à la télévision. Mais c'est comme ça", a lâché le champion du monde 1990, qui a évolué sous les couleurs de l'Inter Milan et de la Sampdoria durant sa carrière de joueur.