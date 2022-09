Roberto Martinez garde le sourire : "Il n'a manqué qu'un but..."

Comme à son habitude, Roberto Martinez retenait le positif de la défaite aux Pays-Bas.

Même si Thierry Henry était officiellement le T1 d'un soir dimanche, le règlement autorisait Roberto Martinez à donner la conférence de presse à sa place, évitant ainsi au Français de participer à cet exercice qui lui déplait tant. Et Martinez a sorti le discours habituel : "Tout ce qu'il manquait à notre prestation, c'est un goal. Nous avons eu les occasion pour le faire, et il aurait fallu marquer", regrette le sélectionneur. "Les Pays-Bas étaient prudents dans leur approche et un but aurait pu créer des ouvertures. Nous aurions aimé marqué trois fois, mais les circonstances ont fait que ce n'est pas arrivé".

Debast ? Il perd un duel contre l'un des meilleurs du monde

L'Espagnol reconnaissait cependant qu'après le 1-0, la Belgique avait pris un coup sur la tête. "Thibaut Courtois nous a sauvés d'un score plus lourd". Mais pas question de s'appesantir sur Zeno Debast, un peu en difficulté sur le but contre Virgil Van Dijk : "Les points positifs compensent largement ce but encaissé. Il perd un duel contre l'un des meilleurs joueurs de tête du monde", relativise Roberto Martinez. "Je suis content de la façon dont il a suivi les instructions".

Une question était cependant sur toutes les lèvres avant la rencontre, et encore après : où était Leander Dendoncker ? Le coach fédéral confirme en tout cas que le joueur d'Aston Villa était prêt à jouer. "C'était ma décision. Il manque de rythme et j'ai donc décidé de mettre une option offensive de plus sur le banc", conclut-il.