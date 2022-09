Le bourreau des Diables à l'Euro 2016 élogieux envers Youri Tielemans

L'ancien joueur de West Bromwich et du Pays de Galles a également indirectement conseillé le Diable Rouge quant à son avenir.

Invité par TalkSPORT, Hal Robson-Kanu (33 ans, sans club depuis la fin de son contrat avec West Bromwich en juillet 2021) a évoqué le cas Youri Tielemans, qu'il a affronté en Premier League. Cet été, Youri a été cité avec insistance du côté d'Arsenal. Finalement, le Belge est resté à Leicester alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.

Robson-Kanu, auteur du second but lors de la défaite de nos Diables contre le Pays de Galles en quart de finales de l'Euro 2016, a d'abord loué les qualités de Tielemans, avant de le conseiller indirectement.

"En termes de joueurs de Premier League qui jouent dans une équipe où ils sont plus grands que l'équipe et meilleurs que l'équipe, il en fait partie à 100 %", a déclaré le Gallois. "C'est un joueur du top 4 (de Premier League). Sa manipulation du ballon, la façon dont il dicte le jeu, il fait passer le ballon à travers les lignes et reçoit le ballon dans des zones étroites. Il va pénétrer et faire mal à l'adversaire depuis une position plus profonde."

"C'est quelque chose pour les fans d'Arsenal, et la façon dont ils veulent jouer. Il aurait été parfait pour eux. (...) Ce sera une période intéressante pour Tielemans cet été."