Ronny Deila : "Philip Zinckernagel n'a pas encore démontré toute l'étendue de son talent"

Le Danois a marqué les esprits et a laissé sa carte de visite après son magnifique doublé contre le Club de Bruges lors de la victoire du Standard (3-0).

Philip Zinckernagel a marqué de son empreinte la rencontre face au Club de Bruges. Un doublé pour sa première titularisation et ce n'est que le début. "Philip n’a pas encore démontré toute l’étendue de son talent. C’est un leader naturel. Il parle beaucoup sur le terrain et encourage ses équipiers. Il rend aussi les autres joueurs meilleurs. Il peut faire la différence grâce à ses qualités techniques. Il manque encore un peu de rythme mais s’il joue au même niveau contre Seraing que face au Club de Bruges, cela me convient parfaitement", a confié Ronny Deila en souriant.