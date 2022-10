Abdoulaye Sylla, capitaine victorieux du derby liégeois : "Ce groupe devient adulte"

Abdoulaye Sylla a été excellent ce vendredi soir, lors de la victoire du RFC Seraing sur la pelouse du Standard de Liège.

Face à des Rouches en pleine bourre, le RFC Seraing a créé la surprise ce vendredi soir et est venu s'imposer à Sclessin (0-2). "Le Standard était sur une très bonne série. On venait en tant qu'outsiders avec uniquement la victoire en tête, peu importe la manière. On a trouvé ce qui nous faisait défaut lors des dernières rencontres et nous sommes parvenus à les corriger pour celle-ci" témoigne Abdoulaye Sylla, le capitaine des hommes de José Jeunechamps.

Alors que les Sérésiens s'apprêtent à affronter Ostende, une rencontre déterminante pour le sauvetage, les Métallos ont glané trois points capitaux. "Chaque point est important. On s'est rendus compte du niveau du championnat, car l'équipe est nouvelle. Le début de saison était un choc, puis nous nous sommes mis au diapason. On peut dire que le groupe est né en début de saison, et qu'il commence à devenir adulte."

Euphoriques, les Métallos doivent rapidement se remettre au travail en vue de cet affrontement face aux Côtiers. "On peut savourer après le match, mais il faut très rapidement se remettre au travail. Cela peut être un danger de jouer contre Ostende, il faut vite revenir sur terre" conclut le défenseur central sérésien.