Arsenal s'offre le derby contre Tottenham et conforte son leadership

Arsenal semble définitivement ressucité. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pris le dessus sur leur grand rival Tottenham (3-1).

Incertain avant le coup d'envoi, Thomas Partey a fait exploser l'Emirates Stadium d'un bijou décoché d'hors de la surface de réparation (20e). Tottenham, qui comptait 17 points avant cette rencontre et pouvait passer devant les Gunners en cas de succès, a égalisé sur penalty via son homme providentiel, Harry Kane (31e).

En seconde mi-temps, les Gunners sont repassés devant grâce à Jesus qui a bien suivi un ballon mal négocié par Lloris (49e). Viendra ensuite le tournant du match : une semelle d'Emerson sur Martinelli. Le Brésilien s'est vu indiquer le chemin des vestiaires par Anthony Taylor. 5 minutes plus tard, Granit Xhaka tuait tout suspens et confirmait la supériorité des hommes d'Arteta, qui seront assurés de rester leaders de Premier League à l'issue de cette journée.

Albert Sambi Lokonga, sur le banc, est monté à la 73e à la place de Partey.

