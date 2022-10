Dante frustré : "C'est terrible"

Parvenu à égaliser face au Paris Saint-Germain et menaçant en seconde période, Nice s'est finalement incliné sur la fin (1-2) ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Ce scénario laisse énormément de frustration au capitaine de Nice, Dante (38 ans, 9 matchs en L1 cette saison). "C'est terrible, terrible... En plus, en ce moment, on a besoin de points. On était très déterminés, arrivés ici, à faire quelque chose. C'est dommage, ce sont des petites erreurs. Ce n'est pas dans ce genre de matchs qu'on doit faire ces erreurs, on le paie cash", a pesté le défenseur central au micro de Canal +.

Une référence notamment à la relance très risquée du gardien Kasper Schmeichel, décidément pas en réussite depuis son arrivée, sur le 2e but adverse…