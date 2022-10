Le Club NXT douché par l'Atlético Madrid en Youth League

Le Club NXT ne sera pas parvenu à montrer la voie à ses aînés, et s'est incliné face à l'Atlético Madrid en Youth League.

Avant la réception de l'Atlético Madrid d'Axel Witsel et Yannick Carrasco au Jan Breydel ce mardi soir, le Club NXT recevait les jeunes Colchoneros à Roulers en Youth League. L'Atlético restait sur deux victoires, et a enchaîné : malgré quelques occasions brugeoises, ce sont les Espagnols qui planteront les buts.

À la 12e minute, Nino bat Vroman une première fois ; au retour des vestiaires, le break est fait via Diez Roldan. Le Club NXT sera ensuite mené 0-3 à l'heure de jeu (Gismera 60e), et ne sauvera l'honneur que bien trop tard via Goemare. Désormais à 6 points de l'Atlético Madrid, le Club NXT doit viser la seconde place dans ces poules de Youth League.