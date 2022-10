Jonathan David offre le Derby du Nord au LOSC

Un seul but et une victoire des Lillois contre leur voisin lensois.

C'est par un derby entre Lille et Lens que s'est clôturée la dixième journée de Ligue 1 et c'est un ancien pensionnaire de Pro League qui a décidé du sort de ce match. Jonathan David a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty juste avant la pause.

C'est le septième but cette saison en Ligue 1 pour l'attaquant canadien qui pointe à la troisième place du classement des buteurs derrière le trio Neymar-Mbappé-Moffi (8 buts) et c'est la première défaite de Lens en championnat cette saison. Les Lensois glissent à la quatrième place derrière le PSG, Lorient et Marseille, le LOSC est septième.