Nationale 1 : les jeunes de Charleroi s'offrent Visé, le Patro Eisden reprend temporairement la tête

Plusieurs matchs étaient au programme en Nationale 1 ce samedi. Les U23 de D1A ont encore brillé. Le Patro Eisden a pris (temporairement) la tête du championnat.

Le Patro Eisden pouvait dépasser les Francs-Borains et le RFC Liège (qui jouent ce dimanche) en cas de victoire, et ne s'en est pas privé sur la pelouse de Mandel United (0-3). En grande forme également, le Jong Gent (la réserve de La Gantoise), qui a battu Rupel Boom (3-2) et n'est qu'à deux points de la tête.

Les jeunes ont d'ailleurs brillé ce samedi en Nationale 1, comme depuis le début de la saison. Les U23 de l'Antwerp ont été l'emporter (0-2) à Hoogstraten, qui reste englué à l'avant-dernière place. Et enfin, les Zébra Elites, les U23 du Sporting Charleroi, se sont offerts Visé qui cale à la 10e place au classement (3-2). Notons également la victoire de l'Olympic Charleroi en déplacement à Heist (1-3).