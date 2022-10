À vos agendas : le calendrier des Diables Rouges pour les qualifications de l'Euro 2024 est connu

Après le tirage, qui a eu lieu ce dimanche à Francfort, la Belgique connaît désormais le calendrier des qualifications pour l'Euro 2024.

Le parcours qualificatif de la Belgique commencera le 24 mars 2023 par un déplacement périlleux en Suède, adversaire du pot 3. Relégués en Ligue des Nations C, les quarts de finalistes du dernier Mondial et huitièmes de finalistes du dernier Euro auront à coeur de se reprendre et d'aller en Allemagne en 2024. Il n'y aura qu'un seul match officiel durant la trêve internationale de mars, et on peut donc s'attendre à ce que l'Union Belge organise un match amical.

Lors de la fenêtre internationale suivante, la Belgique recevra l'Autriche, son rival n°1 (sur papier) pour la qualification, le 17 juin. Le 20 juin, les Diables iront à Tallinn, en Estonie, comme lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ensuite, en septembre 2023, la Belgique ira en Azerbaïdjan (09/09), avant de recevoir l'Estonie (12/09). Tout va alors s'enchaîner puisque le mois suivant déjà, les Diables iront à Vienne le 13 octobre, avant de recevoir la Suède le 16 octobre, pour un double duel qui s'annonce décisif. Enfin, la campagne se terminera par la réception de l'Azerbaïdjan le 19 novembre (et, potentiellement, un autre match amical).

La phase finale de l'Euro 2024 aura lieu en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.