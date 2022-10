📷 Un ancien joueur d'Anderlecht signe un contrat aux Pays-Bas

Sans club depuis son départ d'Heracles cet été, l'ancien Mauve fait son retour au sein du pensionnaire de D2 néerlandaise.

Ismail Azzaoui est de retour à Heracles Almelo où il a signé un contrat pour le reste de la saison, avec une option pour deux saisons supplémentaires.

"Nous sommes très heureux de retrouver Ismail. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous espérons qu'il pourra les montrer à nouveau ici. Nous allons évidemment lui laisser le temps de retrouver son niveau et nous sommes convaincus qu'à terme, il sera à nouveau d'une grande utilité pour le club.", a expliqué le directeur technique Nico-Jan Hoogma.

"Je suis ravi d'être de retour", a déclaré Azzaoui. "J'ai toujours gardé le contact avec le club et avec un certain nombre de personnes. Je suis donc resté impliqué, et eux avec moi. C'est pourquoi il est formidable que je puisse rejoindre Heracles après la première partie de ma rééducation pour continuer à travailler sur mon rétablissement. Je me sens bien et j'espère rejoindre le groupe lentement mais sûrement et ensuite devenir important cette saison."