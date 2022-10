Roger Schmidt fier de ses joueurs : "Ils méritent d'aller en huitièmes de finale"

Benfica Lisbonne a obtenu un nul sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1) ce mardi lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Une véritable fierté pour l'entraîneur du club portugais Roger Schmidt. "Bien sûr que je suis fier. Tous les joueurs doivent être fiers d'avoir obtenu un nul après avoir été menés. Je sais que nous sommes dans un groupe très difficile et pour le moment nous sommes en bonne position pour nous qualifier", a expliqué le coach de Benfica face à la presse.

"Ces joueurs méritent d'aller en huitièmes de finale, mais nous avons encore deux matchs et nous devons maintenir notre niveau. Notre premier objectif est de gagner contre la Juventus Turin (la prochaine journée, ndlr). Et si c'est possible, finir à la première place. Mais le plus important, c'est la qualification", a insisté le technicien.