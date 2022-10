Tajon Buchanan impatient de découvrir l'antre de l'Atlético : "Un match que l'on rêve de jouer"

Le Canadien est de retour dans le coup, et va découvrir le Wanda Metropolitano ce mercredi en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid.

"C'est le genre de match que tout le monde rêve de jouer", a déclaré le joueur du Club de Bruges, Tajon Buchanan, avant la rencontre de ce mercredi face aux Colchoneros.

Tout comme son coach, le Canadien reste la tête sur les épaules malgré la superbe victoire de la semaine passée au Jan Breydel. "Nous connaissons l'enjeu mais nous abordons ce match comme les autres. "Nous prenons toujours match par match et nous sommes concentrés sur celui de demain. Nous ne devons pas penser au reste. Ce sera une bataille sur le terrain et il faudra sortir une performance collective pour essayer de prendre les trois points."

Buchanan était un joueur souvent utilisé par l'ancien coach de Bruges, Alfred Schreuder. Cette saison, il n'a pu refouler les terrains que début octobre suite à une blessure. "Cela a été une période difficile pour moi. Mais je suis de retour et je me sens bien", assure-t-il. "J'ai quelques matches dans les jambes. Je me sens prêt et j'espère faire la différence."