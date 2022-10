Roméo Lavia proche d'un retour avec Southampton

Roméo Lavia (18 ans) faisait assurément partie des belles surprises de ce début de saison en Angleterre. Recruté par Southampton en provenance de Manchester City, le jeune milieu de terrain belge avait démarré 5 rencontres de Premier League et avait impressionné.

Il s'était même permis le luxe d'envoyer un boulet de canon dans la cage d'Edouard Mendy lors de la victoire 2-1 face à Chelsea le 30 août dernier. Malheureusement, cette date est aussi celle de la dernière apparition de l'ancien jeune d'Anderlecht sur un terrain, ce dernier s'étant occasionné une blessure aux ischios et avait dû laisser sa place à l'heure de jeu contre les Blues.

6 semaines plus tard, le coach de Southampton, Ralph Hassenhuttl, a donné des nouvelles de son milieu de terrain. Lavia est ainsi susceptible de retrouver l'entraînement avec le groupe dès la semaine prochaine.

