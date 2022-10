La presse anglaise affirme que Lukaku "a choqué l'Inter Milan" : "L'ombre de lui-même"

Romelu Lukaku pourrait bientôt retrouver les terrains, mais sa forme physique inquiéterait l'Inter Milan, à en croire le Daily Mail, qui lui consacre un long article ce samedi.

Après un passage manqué à Chelsea, Romelu Lukaku a retrouvé l'Inter Milan, où il avait mis la Serie A à ses pieds et remporté le championnat. Mais jusqu'ici, c'est un joueur bien différent qu'ont récupéré les Nerazzurri. Physiquement, Romelu est à la peine. Le Diable n'a disputé que 3 petits matchs cette saison (un but, un assist) et est absent pour blessure depuis fin août déjà. Blessure musculaire après blessure musculaire, il aurait, affirme le Daily Mail "choqué" l'Inter, Simone Inzaghi et le staff médical par son "déclin sur le plan physique".

Selon le média anglais, qui y consacre un long article ce samedi, la blessure musculaire de Romelu Lukaku est "bien plus sérieuse" que prévu et mettrait même en danger...sa participation à la Coupe du Monde 2022.

Un retour en Belgique qui est mal passé

En septembre dernier, Romelu Lukaku aurait également "froissé" son club : en rentrant en Belgique pour y suivre sa réhabilitation, le buteur aurait empêché l'Inter Milan de monitorer efficacement son évolution. Depuis, le joueur a fait peu de progrès et l'Inter en tiendrait donc Lukaku pour responsable. La Gazzetta dello sport insisterait sur la déception du staff et d'Inzaghi devant l'incapacité de Romelu Lukaku à être prêt en championnat pour la rencontre de ce week-end.

Une chose paraît claire : à l'heure actuelle, l'Inter Milan hésitera à lever l'option d'achat pour Lukaku au terme de la saison. La valeur marchande de l'attaquant de Chelsea est en chute libre. Edin Dzeko, malgré ses 36 ans, prouve qu'il est une solution plus fiable aux avants-postes pour l'Inter, précise encore le Daily Mail. Bref : les Diables Rouges pourraient récupérer un joueur dans un bien sale état mental, peut-être même physique, pour la Coupe du Monde...