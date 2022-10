Wout Faes à deux doigts de rejoindre un top club avant Leicester : "Peut-être que si j'étais allé là-bas..."

Le néo-Diable Rouge a quitté le Stade de Reims dans les derniers instants du mercato estival.

Débarqué du côté de Leicester City pour 17 millions d'euros lors du dernier mercato, Wout Faes aurait pu connaître une carrière complètement différente.

En effet, le Diable Rouge a révélé qu'il aurait pu signer à Chelsea il y a quelques années alors qu'il jouait encore à Anderlecht.

"Peut-être que si j'étais allé là-bas, j'aurais eu plus d'argent, mais ce n'était pas important. Je voulais avoir la meilleure éducation et je savais qu'à Anderlecht, ils comptaient vraiment sur moi et me voyaient comme un futur talent", a-t-il confié au Telegraph.

Cependant, même si les Blues seraient venus avec un maillot de David Luiz, le joueur des Foxes est clair : "Je n'ai pas de regrets".