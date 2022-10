Jürgen Klopp est devenu complètement fou et a vu rouge : "Pep et moi étions d'accord"

Jürgen Klopp a reçu dimanche un carton rouge pour avoir critiqué l'arbitrage. Après le match, il n'était pas complètement calmé et il visait principalement l'arbitre Anthony Taylor.

Taylor a causé de la frustration à la fois du côté de Pep Guardiola et de Jürgen Klopp. Guardiola s'est également déchaîné lorsque le but de Phil Foden a été refusé. Et Klopp n'a pas compris quand Salah n'a pas obtenu de coup franc. "Pep et moi étions d'accord", a déclaré Klopp à Sky Sports. "Il ne comprenait pas ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. C'est comme ça pour nous deux."

Après être allé voir l'arbitre assistant, il a vu rouge. "En tant qu'entraîneurs, nous sommes impuissants à un tel moment et quelque chose s'est cassé en moi. Je n'en suis pas fier. J'ai vu la faute la plus claire de tous les temps de mes propres yeux et l'arbitre a laissé le jeu continuer. Je ne comprenais pas comment il pouvait laisser le jeu continuer à ce moment-là. Parfois, on s'emballe et ça m'est arrivé à ce moment-là."