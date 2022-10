Krépin Diatta veut retenir le positif

Après la déroute de jeudi contre Trabzonspor en Ligue Europa (0-4), l'AS Monaco a enregistré sa deuxième contre-performance de la semaine ce dimanche à domicile contre Clermont (1-1) en Ligue 1.

Au vu du scénario de la partie, avec l’expulsion de Mohamed Camara dès la 17e minute, Krépin Diatta (23 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison), lancé à la 21e minute, estime toutefois que le bilan du jour est positif.

"L’équipe a été là, on savait qu’on allait souffrir, mais on a tout donné. Il faut saluer cela après la déroute en Europa League. Ce n’est pas facile, on avait à cœur de gagner ce match, le rouge ne nous a pas arrangé mais il faut saluer la combativité de l’équipe. Je pense qu’on a été solidaires et qu’on a fait les efforts tous ensemble", a souligné l'ailier sénégalais au micro de Canal+.

L'AS Monaco est 6e du classement en Ligue 1.

