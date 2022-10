L'entraîneur de Malines réagit après le carton rouge de Verstraete malgré l'intervention du VAR

La phase déterminante à Gand - Malines ? C'était le carton rouge pour Birger Verstraete immédiatement après la pause. Et l'entraîneur de Malines avait son mot à dire là-dessus.

Malines s'est lourdement incliné lors de son déplacement à La Gantoise (0-3). Une défaite qui donne de l'air aux Buffalos mais qui laisse Malines dans le ventre mou du classement. "C'est une défaite très décevante et douloureuse", a déclaré l'entraîneur Danny Buijs.

"Nous commençons la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, mais nous recevons rapidement un carton rouge et après cela, ce n'est plus le même match. Nous avons eu du mal à défendre contre leurs sprinteurs et nous, nous attendions le coup de sifflet final."

Buijs n'avait pas grand-chose à dire sur la carte elle-même : "La VAR ne pensait pas qu'elle était rouge et a donc appelé l'arbitre à la vidéo. Mais l'arbitre maintient sa décision. Les avis divergent concernant une situation typique du football. Je n'ai pas encore pu le voir moi-même."