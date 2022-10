Un joueur de l'AC Milan succède à Romelu Lukaku en tant que Joueur de l'Année de Serie A

Les joueurs de Serie A ont élu le meilleur de leurs pairs sur l'année 2022. Il s'agit sans surprise d'un joueur de l'AC Milan, champion d'Italie, qui succède à Romelu Lukaku au palmarès.

C'est Rafael Leao (23 ans), milieu offensif de l'AC Milan, que les joueurs de Serie A ont élu meilleur d'entre eux sur l'année 2022. La saison passée, le Portugais avait marqué 10 buts et délivré 11 assists, se rendant très important dans la course au titre de Milan. Le gala du Calcio, qui se tenait ce lundi en...même temps que celui du Ballon d'Or (où il a terminé 14e ex-aequo), a donc vu Leao être sacré, et succéder à Romelu Lukaku.

L'AC Milan a tout raflé puisque Mike Maignan a été élu Gardien de l'année, et Stefano Pioli a été élu Entraîneur de l'année. Dans l'équipe-type de la saison, en plus de Maignan et Leao, on retrouve également Fikayo Tomori et Théo Hernandez.