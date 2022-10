Officiel : Schalke 04 licencie son entraîneur

La situation est critique à Schalke 04. Promu en Bundesliga cette saison, le club de Gelsenkirchen pointe à une 17e et avant-dernière place en championnat, avec seulement 6 points sur 30.

Après une série de 4 défaites de suite en championnat, Schalke a été éliminé de la Coupe d'Allemagne ce mardi par Hoffenheim (1-5). Cela faisait trop. Le club a alors décidé de se séparer de son coach, Frank Kramer. L'Allemand quitte donc déjà le club de la Ruhr, après seulement 12 rencontres à sa tête.

"La façon dont nous avons joué, en particulier lors des matchs à l'extérieur à Leverkusen et Hoffenheim, n'était pas digne du FC Schalke 04. Notre analyse va donc au-delà de l'entraîneur-chef en tant qu'individu. Nous devrons nous améliorer de manière significative dans tous les domaines afin d'être en mesure d'atteindre notre objectif principal - rester en Bundesliga", précise le communiqué de Schalke 04.

#S04 have relieved head coach Frank Kramer of his duties with immediate effect.



We would like to thank him for his professionalism and commitment and wish him all the best for the future.