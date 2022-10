Timothy Galjé : "Le match se joue sur une seule phase, ça fait très mal"

Le portier du RFC Seraing n'a pas eu beaucoup de travail, mais n'a pas pu empêcher la défaite de ses couleurs.

Soirée frustrante pour Timothy Galjé ce mardi soir, qui est allé chercher la balle au fond de ses filets sur l'une des seules réelles opportunités de la rencontre. L'ancien gardien du Standard de Liège a bien cru concéder un second but au bout du temps additionnel, mais la réalisation de Kehrer a été logiquement annulée par le VAR. Après la rencontre, le gardien de 21 ans était naturellement déçu de la tournure des événements.

"Je nous ai trouvé assez bons, mais le match se joue sur une seule phase. C'est très frustrant. Cela n'a pas très bien marché offensivement, mais nous allons continuer à travailler pour que ça soit bien mieux la prochaine fois."

Du côté de Charles Vanhoutte, le sentiment était bien évidemment différent. "Nous avons bien commencé, avec beaucoup de pression et d'opportunités. Après la pause, nous n'avons plus eu de problèmes pour les gérer. Maintenant, nous sommes plus efficaces qu'avant, mais les choses peuvent tourner vite dans le football" analyse le milieu de terrain brugeois de 24 ans.