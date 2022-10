Un nouveau but pour Mitrovic, une nouvelle désillusion pour Villa et Dendoncker

Aleksandar Mitrovic et Fulham n'ont fait qu'une bouchée d'Aston Villa, où Leander Dendoncker a encore dû se contenter d'une montée au jeu.

Aleksandar Mitrovic continue de flamber en Premier League. Buteur le week-end dernier contre Bournemouth, l'ancien Anderlechtois a enchaîné en plantant, sur penalty, son huitième but en dix matchs de championnat.

Avant le but du Serbe, c'est Harrison Reed qui avait lancé Fulham dans la rencontre en ouvrant le score (36e). En seconde période, Douglas Luiz a été exclu et Fulham a profité de sa supériorité numérique pour entériner sa victoire via le penalty transformé par Mitrovic (68e) et un autobut de Mings (83e). Toujours pas titulaire, Leander Dendoncker a disputé les 20 dernières minutes de la rencontre avec les Villans.

Fulham s'impose largement (3-0) et s'installe à la neuvième place du classement de Premier League avec 15 points, Aston Villa est 17e avec le même nombre de points (9) que Wolverhampton, 18e et premier relégable.