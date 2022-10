🎥 Ligue 1 : le PSG déroule à Ajaccio grâce à Mbappé et Messi

Le PSG a pu compter sur ses deux superstars pour l'emporter à Ajaccio.

But de Kylian Mbappé, assist de Lionel Messi ; but de Lionel Messi, assist de Kylian Mbappé, et enfin but de Kylian Mbappé, assist de Lionel Messi. C'était la soirée de Kylian et Lionel ce vendredi à Ajaccio, et le PSG a déroulé (0-3) avec l'aide de ses deux superstars. La 6e place de Kylian Mbappé au Ballon d'Or (et l'absence de Lionel Messi, tenant du titre, des nominés) n'a visiblement pas pesé sur le Français. Le but de Messi, pour faire 0-2, vaut le détour pour le raid de l'Argentin et la passe somptueuse de Mbappé au terme d'une très belle action collective.