Champions League : Séville se remet dans le coup, Chelsea met Salzbourg en danger

Les deux premiers matchs de la soirée de Ligue des Champions se sont terminés sur des victoires de Chelsea et du FC Séville.

Chelsea, leader du groupe E, se déplaçait au RB Salzbourg, deuxième de sa poule. Les Blues ont pris l'avantage à la 23e minute via Mateo Kovacic, avant que Salzbourg égalise en seconde période via Junior Adamu (49e). Mais Chelsea finit par l'emporter sur un but de Kai Havertz à la 62e minute de jeu. Avec cette victoire, Chelsea s'assure presque mathématiquement de la première place du groupe, tandis que le RB Salzbourg peut être dépassé par Milan ou Zagreb selon le résultat du match du soir.

Dans l'autre rencontre du soir, le FC Séville a largement dominé le FC Copenhague (3-0), et Adnan Januzaj est resté toute la rencontre sur le banc. Avec cette victoire, les Andalous se remettent en ordre de marche dans le groupe G, à deux points du Borussia Dortmund qui affronte Manchester City ce soir.