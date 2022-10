Officiel : Gabriel Heinze retrouve un banc

L'Argentin âgé de 44 ans n'a plus entrainé une équipe depuis plus d'un an et sa dernière expérience aux Etats-Unis avec Atlanta United. Il a été limogé par le club américain le 18 juillet 2021 après n'avoir remporté que 2 rencontres sur les 13 qu'il a disputées en tant que T1.

Gabriel Heinze vient d'être nommé entraîneur principal de Newell's Old Boys. L'ancien défenseur retourne dans son club de cœur avec lequel il a commencé et surtout terminé sa carrière de joueur. "Nous sommes ravis d’annoncer que Gabriel Heinze est le nouveau manager des Newell’s Old Boys", a déclaré le onzième du championnat argentin sur son compte Twitter, sans confirmer la durée du contrat. Gabriel Heinze remplace le manager intérimaire, Adrian Coria, qui occupait ce poste depuis la démission de Javier Sanguinetti en août dernier. El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Gabriel Heinze es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo#VamosNewells ❤️🖤 pic.twitter.com/BUO5W139Op — Newell’s Old Boys (@Newells) October 25, 2022