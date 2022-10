Laurent Depoitre dans l'histoire de La Gantoise: "Spécial"

Laurent Depoitre est devenu, dimanche, le meilleur buteur de l'histoire de La Gantoise et il en est très fier.

Laurent Depoitre a inscrit son quatrième but de la saison, dimanche contre Seraing. Un but particulier puisqu'il a permis à La Gantoise de disposer des Métallos au terme d'un match compliqué, mais surtout parce qu'il a permis à l'attaquant tournaisien de s'installer en tête du classement des buteurs historiques gantois depuis la professionnalisation du club en 1980.

"Spécial"

"C'est très spécial de faire partie de l'histoire de ce club. Je n'aurais même jamais pensé en arriver là, mais ça me fait plaisir de me retrouver en tête de ce classement", sourit celui qui a été célébré ce mardi par son club et par ses coéquipiers.

Laurent Depoitre a désormais planté 64 roses avec les Buffalos, il fait mieux qu'Eric Viscaal qui avait inscrit 63 buts avec Gand entre 1990 et 1995. Roman Yaremchuk complète le podium des buteurs gantois avec 61 réalisations.