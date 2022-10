Will Still : "Je ne quitterais pas Reims pour un club qui lutte en D1 belge"

Assurant l'intérim au Stade de Reims, l'ancien adjoint du Standard ne se voit pas retourner en Belgique.

Parti au Stade de Reims cet été, Will Still (30 ans) a été récemment propulsé en tant que T1 du club champenois pour assurer l'intérim suite au licenciement d'Oscar Garcia. Depuis, il a enregistré 4 points sur 6. Assez pour que certains le voient comme le prochain entraîneur principal.

"Ici, le niveau est assez élevé. Tactiquement et techniquement, vous ne pouvez pas comparer la Ligue 1 et la Pro League", a déclaré Still dans une interview accordée à Gazet van Antwerpen.

"Je pense que Thomas Foket serait un titulaire dans n'importe quel club de Belgique. Reims serait une bonne équipe du subtop belge", a-t-il continué.

Après des expériences au Beerschot et au Standard, le petit frère d'Edward ne pense pas pour l'instant à un retour en Belgique. "La Belgique ne me manque donc pas. Et je ne vais pas quitter Reims pour une équipe qui lutte en première division belge. Je suis à l'aise ici et j'apprends beaucoup, a-t-il assuré.