🎥 La fin de match surréaliste entre l'Atlético de Madrid et Leverkusen

Penalty ratĂ©, tĂȘte sur la barre, puis frappe contrĂ©e : l'AtlĂ©tico de Madrid a manquĂ© le coche, ce mercredi soir.

Soirée compliquée pour l'Atlético de Madrid ce mercredi soir, accroché sur sa pelouse face au Bayern Leverkusen (2-2). Malgré un but de Yannick Carrasco, les Colchoneros sont, tout comme la Juventus et le FC Barcelone, d'ores et déjà éliminés de la course aux 1/8es de finale de Ligue des Champions... en partie à cause de cette phase.

Nous jouons la 90+9e minute. L'Atlético de Madrid, après avoir été mené 1-2, obtient un penalty pour renverser la vapeur et s'offrir un baroud d'honneur en vue d'une éventuelle qualification. Notre compatriote voit son envoi repoussé... vers Saul qui reprend de la tête, sur la barre. Le ballon revient ensuite dans les pieds de Renildo, qui est contré.. par notre compatriote. Fin de match incroyable, à l'avantage de Leverkusen. L'Atlético est éliminé.