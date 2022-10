Diego Simeone abattu : "Mon pire jour en tant qu'entraîneur"

L'Atlético Madrid a concédé le nul à domicile face au Bayer Leverkusen et manque donc les 8es de finale de la Ligue des Champions. Diego Simeone le vit plutôt mal.

C'est une première depuis 2017-2018 : l'Atlético Madrid ne passera pas l'hiver en Champions League. Les Colchoneros ont manqué le penalty fatidique au bout du suspens face au Bayer Leverkusen, et ne peuvent plus viser que la troisième place du groupe. Diego Simeone ne s'en cache pas : c'est une énorme déception. "C'est sans aucun doute le jour le plus difficile de ma carrière d'entraîneur", souffle-t-il même après la rencontre.

"Nous avons échoué, et les supporters sont logiquement déçus. Nous pourrions jouer les victimes, mais ce n'est pas mon genre, je suis têtu", affirme l'Argentin, qui a également voulu défendre Yannick Carrasco. "Il a eu le courage de tirer ce penalty. Le résumé du match, c'est que nous aurions dû marquer plus et n'aurions alors pas eu besoin de ça. Cela a été le cas durant toute notre campagne".