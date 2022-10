Vinicius Jr s'est exprimé sur son futur. On lui a demandé de quoi serait fait son futur.

Lors d’une interview donnée à Goal, Vinicius Jr a commenté son avenir. L’attaquant souhaite rester longtemps dans la capitale espagnole : « Où est-ce que je me vois dans cinq ans ? À Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps. » L’international auriverde considère que l’effectif madrilène est très prometteur : « Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao… On a un très bon groupe maintenant et dans trois-quatre ans ça ira beaucoup mieux. »

Âgé de 22 ans, Vinicius Jr a pour l’instant inscrit 8 buts et donné 5 passes décisives en 17 rencontres, cette saison. Son contrat porte jusqu’en 2024.