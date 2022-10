Loïs Openda avait la rage : "Le plus beau moment de ma carrière"

Lancé en jeu à la 56e minute, le Belge a signé un impressionnant triplé qui a permis à Lens de cartonner Toulouse (3-0) ce vendredi à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1.

Muet depuis six matchs, Loïs Openda (22 ans, 13 matchs et 7 buts en L1 cette saison) avait à cœur de retrouver le chemin du but.

"Le plus beau moment de ma carrière ? Franchement oui parce que c'est mon premier triplé ici au RC Lens devant tous les fans. On prend les trois points, on reste deuxièmes de Ligue 1. C'est une belle soirée pour moi. C'est vrai que les six derniers matchs n'ont pas été faciles. J'avais le soutien de mes coéquipiers et surtout du coach. Il m'a un peu boosté avec ce qu'il a dit. C'est tout à fait normal et j'ai bien répondu aujourd'hui", a lâché le Belge au micro de Prime Video. "J'avais cette rage de marquer pour moi et un de mes proches décédé."