Guardiola donne des nouvelles d'Haaland

Le Norvégien s'est blessé à Dortmund et n'a pas disputé la rencontre de ce samedi à Leicester City.

Guardiola s'est adressé à la BBC au sujet de l'absence d'Erling Haaland, qui ne participera pas non plus au match de Ligue des champions contre Séville en raison de problèmes de pied. "Il a une articulation endommagée. Il se sent mieux, mais nous espérons en savoir plus la semaine prochaine. Il ne jouera pas contre Séville, car nous sommes déjà qualifiés pour le prochain tour. Espérons qu'Erling pourra nous aider contre Fulham. Sinon, il pourrait jouer contre Chelsea en Coupe de la Ligue."

Il n'y a rien qui presse pour Haaland, puisque la Norvège n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.