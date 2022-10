Le triplé de Batshuayi avec le Fener'

Michy Batshuayi a-t-il définitivement assuré sa place au Qatar? En avait-il besoin? Alors que Roberto Martinez annoncera sa sélection définitive pour le Mondial le 10 novembre prochain, Batsman a planté un triplé avec Fenerbahçe, dimanche soir.

Sur la pelouse d'Istanbulspor, l'attaquant belge a ouvert le score, sur penalty, à la 18e, avant d'inscrire deux autres buts en seconde période pour rassurer le Fener' (victoire 2-5). Batsman porte donc son total personnel à huit buts inscrits en onze matchs disputés avec Fenerbahçe depuis le coup d'envoi de la saison.

2022. Michy Batshuayi is one of the best strikers in the world. #ISTvFB

pic.twitter.com/VMArpMtZTP