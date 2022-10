Situation compliqué pour Benjamin Pavard au Bayern Munich

Malgré sa présence dans plus onze de base cette saison que ce soit en Ligue des champions ou en Bundesliga, Benjamin Pavard semble vivre une situation difficile au Bayern Munich.

Récemment, la chaîne Sky Sport Germany a révélé que l'international français n'était plus aussi bon qu'auparavant lors des entraînements de son club. Dans une vidéo, on peut voir le joueur quitter le terrain d'entraînement sans un mot ou un regard vers le staff.

A l'heure actuelle, son contrat court jusqu'en 2024 mais aucune discussion quant à une éventuelle prolongation n'a été mise sur la table.

News #Pavard: First player who left the locker room yesterday. First player who left the green today. No eye contact with the coaches. Frustrating training performance. And: At this stage no concrete talks about a possible extension beyond 2024. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/6ymGRHZnHJ