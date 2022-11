Hoefkens et Yaremchuk, relations difficiles ? "Il y a certaines choses qu'un entraîneur veut voir"

Roman Yaremchuk ne faisait pas partie du groupe pour le match face à Ostende. Il est de retour pour le déplacement au Bayer Leverkusen. L'Ukrainien est-il en mauvaises relations avec son entraîneur ?

Il est le transfert le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique, et pourtant, Roman Yaremchuk n'était même pas sur le banc contre le KV Ostende le week-end passé. L'Ukrainien n'a marqué que 2 petits buts cette saison en 15 matchs, et Carl Hoefkens a décidé de lui envoyer un message. Ce mardi, il sera cependant bien présent à Leverkusen. "Il n'y a jamais eu de problème entre nous", assure l'entraîneur brugeois en conférence de presse.

"Il y a certaines choses qu'un entraîneur veut voir. Et il fallait dès lors envoyer un signal. C'est ce que j'avais fait avec Noa Lang et sa réaction avait été la bonne", rappelle Hoefkens. "Nous avons eu une conversation positive et constructive avec Roman ce matin". Le FC Bruges se déplace au Bayer Leverkusen ce mardi avec pour ambition d'aller chercher la première place de son groupe en Ligue des Champions.