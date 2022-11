Cet international allemand pense à la retraite !

Une chose semble certaine: il ne portera pas un autre maillot que celui du Real Madrid.

D’après les éléments obtenus par ESPN, Toni Kroos imagine deux voies pour son futur. Le milieu de terrain pourrait rempiler avec la formation merengue ou… raccrocher les crampons. L’ancien joueur du Bayern Munich ne souhaiterait pas faire une carrière trop longue, à la Luka Modric, et pourrait décider de tout arrêter, en juin prochain. Il n'envisagerait pas non plus de jouer pour un autre club.

ESPN annonce même que Florentino Pérez en personne tenterait de convaincre le champion du monde allemand de poursuivre l'aventure. Ce ne sera pas chose aisée.