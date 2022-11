Chancel Mbemba s'en prend à son staff: "Eux, ils savaient, mais nous on ne savait pas"

L'Olympique de Marseille s'est incliné face à Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une défaite qui relègue l'OM à la dernière place du classement et qui risque de laisser des traces au sein du vestiaire marseillais.

Eliminé de la Ligue des Champions, mais encore qualifié pour la Ligue Europa jusqu'à la dernière minute du match, l'Olympique de Marseille a concédé un but dans les dernières secondes de la partie. Un but qui risque de faire parler un moment, pour la simple et bonne raison qu'il est à mettre à l'actif d'un gros manque de communication entre Igor Tudor (et son staff) et les joueurs de l'OM.



En effet, les joueurs marseillais n'étaient pas au courant du résultat de l'autre match Sporting - Francfort (1-2), et ne savaient donc pas qu'un nul suffisait pour être reversé en Ligue Europa. Une erreur de communication qui a particulièrement mis en colère Chancel Mbemba.

« Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. » a déclaré Mbemba.



Pas la peine de préciser que cela a surement dû être très tendu dans le vestiaire marseillais après la rencontre.